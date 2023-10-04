الرياضة

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل مثيرة بشأن مفوضات الزمالك بمحمد شريف

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أحمد جودة - القاهرة - يكشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس مكالمته مع محمد شريف مهاجم ، المنتقل حديثا إلى الخليج السعودي، بشأن مفاوضات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه "ملعب اون" على قناة أون تايم سبورت: “تواصلت مع محمد شريف مباشرة بشأن أنباء مفاوضاته مع الزمالك وقولت له أنا عندي برنامج عايز أقول أخبار صحيحة”.

مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي السابق

وتابع: “هل هناك مفاوضات من الزمالك؟ قالي لي حصل كلام، سألته تاني هل هتفسخ تعاقدك مع الخليج السعودي؟ قالي لأ أنا مبسوط جدا هناك والناس بيعاملوني بشكل كويس”.
وأضاف: “لو رجعت مصر هتلعب فين؟ قالي يا كابتن بالحرف كدا أنا بحب النادي الأهلي”.

واختتم: “قالي لي تاريخي مع النادي الأهلي جميل وأنا عايز أحافظ عليه”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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