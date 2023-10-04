نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل مثيرة بشأن مفوضات الزمالك بمحمد شريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس مكالمته مع محمد شريف مهاجم الأهلي، المنتقل حديثا إلى الخليج السعودي، بشأن مفاوضات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه "ملعب اون" على قناة أون تايم سبورت: “تواصلت مع محمد شريف مباشرة بشأن أنباء مفاوضاته مع الزمالك وقولت له أنا عندي برنامج عايز أقول أخبار صحيحة”.

مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي السابق

وتابع: “هل هناك مفاوضات من الزمالك؟ قالي لي حصل كلام، سألته تاني هل هتفسخ تعاقدك مع الخليج السعودي؟ قالي لأ أنا مبسوط جدا هناك والناس بيعاملوني بشكل كويس”.

وأضاف: “لو رجعت مصر هتلعب فين؟ قالي يا كابتن بالحرف كدا أنا بحب النادي الأهلي”.

واختتم: “قالي لي تاريخي مع النادي الأهلي جميل وأنا عايز أحافظ عليه”.