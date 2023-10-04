نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طلب مثير".. كولر يفاجئ إدارة الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد كتيبة النادي الأهلي، لخوض أولى مبارياتها في بطولة السوبر الإفريقي في نسختها الأولى، أمام نظيره سيمبا التنزاني، ربع ربع نهائي البطولة، التي تتنافس على لقبها 8 أندية إفريقية.

وتلعب مباراة الذهاب بين الشياطين الحمر وسيمبا، مساء يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري في تنزانيا.

- الأهلي يحدد موعد سفره إلى تنزانيا

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، طلب من إدارة القلعة الحمراء، التوجه إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر يرى أن من الأفضل السفر في هذا الموعد، في ظل خوض منتخب مصر مباراته الودية يوم 16 من نفس الشهر، وبالتالي سيخوض مرانه بعد عودة الدوليين ثم يغادر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 من نفس الشهر، في الدوري الإفريقي".

وأختتم المارد الأحمر استعداداته مؤخرا، لمواجهة نادي إنبي مساء اليوم في نصف نهائي كأس مصر 2023.