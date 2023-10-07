نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يفقد لاعبه في مباراة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه غدًا أمام الإسماعيلي.

وكان مدافع الأهلي قد خضع خلال الأيام لعملية جراحية بسيطة لإزالة خُراج في القدم أجبره على الغياب عن مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبه في مباراة الإسماعيلي

ولن يتمكن مدافع الأهلي من اللحاق بمواجهة فريقه غدًا أمام الإسماعيلي، حيث من المنتظر أن يبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غدٍ الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

