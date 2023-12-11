نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر أمين في حوار لـ "دوت الخليج الرياضي": شيكابالا ليس أسطورة وما علاقة إمام عاشور بالمبادئ.. وانتمائي لا يغلب على موضوعيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي الأجدر دائما ببطولة الدوري بفريقه وجماهيره وثباته

انتمائي للأهلي ليس له علاقة بموضوعيتي الإعلامية وأعطي كل الفرق حقها على الشاشة

استقرار الزمالك لا يهدد الأهلي ويُحدث نهضة في كرة القدم المصرية

انتهى زمن المبادئ.. نعيش في عصر الاحتراف وإمام عاشور أخطأ وعوقب

سلوكيات أحمد فتوح.. الأهلي يظبط اللي ميتظبطش

شيكابالا ليس أسطورة الزمالك وأرفض تلك الألقاب في الأهلي والزمالك

الزمالك يبني نفسه مع مجلس حسين لبيب

حاور موقع دوت الخليج الرياضي الإعلامي تامر أمين المعروف بانتمائه للنادي الأهلي حيث أكد أن الأحمر هو الأجدر بلقب الدوري، كما تطرق للحديث عن استقرار الزمالك مع مجلس حسين لبيب وعلاقة صفقة إمام عاشور بمبادئ القلعة الحمراء وكذلك مدى رضاه عن لقب "أسطورة" فيما يتعلق بشيكابالا قائد الفريق الأبيض.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية نص الحوار كاملا مع الإعلامي تامر أمين وجاء فيه:-

من وجهة نظرك.. من الفريق الأقرب هذا الموسم لحصد لقب الدوري ؟ هل ترى الأهلي أم الزمالك سيحقق اللقب ويعيد ذكريات ريمونتدادا موسم 2021؟

الأهلي طول عمره الأقرب والأجدر لبطولة الدوري، وسيحسم اللقب ولكن مازلنا في بداية الموسم والوقت طويل لحسم اللقب لا سيما والبطولة لا تزال في دورها الأول، لكن الأهلي بإمكانياته بثباته بفرقته بجماهيره قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري وهي البطولة الأغلى والأهم والأقرب لقلوب كل الأهلاوية في مصر.

أعلم أن الأهلاوية قلقين حاليًا، بسبب تذبذب المستوى خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن هذا أمر طبيعي لا يوجد فريق في العالم يحافظ على مستواه الفني دائمًا ويحدث ارتفاعات وهبوط في المستوى هذا منطقي، لكن الأهلي دائمًا في الأوقات الصعبة يعلمل قيمة الكيان وروح الفانلة الحمراء.

التوك شو دائما ما بيكون له انتماء لنادي بعينه، هل أهلاوية الإعلامي تامر أمين تمنعه من كشف الحقائق داخل الزمالك؟

بالتأكيد لا.. انتمائي للأهلي ليس له علاقة بالموضوعية في التناول أنا بأُعلن أني أهلاوي وبشجع الأهلي بكياني وبروحي وكل شيء، لكن مع تناول الموضوعات أعطي كل الفرق حقها. الأهلي عندما يكون داخله أخطاء أتحدث عنها والزمالك حينما يواجه عثرات أنتقدها.

حاليًا دلوقتي الزمالك "بسم الله ما شاء الله" يسير بشكل جيد جدا ويبني نفسه مع إدارة جديدة وهناك حاله من الاستقرار الفني والإداري موجودة كلنا نشجعها ونتحدث عنها بشكل جيد. لا الموضوعية في التناول شئ وإعلان الانتماء شئ آخر.

ولى وفات الزمن إن المذيع يقول إنه "زمهلاوي" أو ليس له انتماء، المشاهد لا يصدق هذا الأمر، لا يوجد شخص في الدنيا ليس له انتماء أو خلفية سواء سياسية أو رياضية ينتمي إليها.

الزمالك عانى خلال السنوات الأخيرة من أزمات إدارية.. هل ترى أن الاستقرار الحالي داخل القلعة البيضاء مع مجلس حسين لبيب يهدد مسيرة الأهلي في البطولات المحلية والإفريقية؟

بالتأكيد لا.. أي استقرار إداري لإحدى القلعتين الكبار أنا في رأيي إنه دعم للقلعة الأخرى. كرة القدم في مصر أو الرياضة عبارة عن أهلي وزمالك، أرى أن استقرار الفريقين هو دعم ونهضة للكرة المصرية نحتاج إليها ويصب في في صالح المنتخب.

بالنسبة للإعلامي تامر أمين هل المبادئ أولا؟

طبعًا

ما رأيك في صفقة إمام عاشور إذن؟

لا يوجد هذا الأمر في الواقع، الحديث عن المبادئ كان موجود خلال حقبة الستينات والسبعينات. لا يوجد أمر يُدعى مبادئ في زمن الاحتراف. المبادئ أم له علاقة بالأخلاق له علاقة بالاتزام له علاقة بالاتزام بالقوانين واللوائح.

ولكن إمام عاشور سب رموز النادي الأهلي؟

إمام عاشور سب رموز النادي الأهلي في واقعة وعوقب عليها، ما علاقة هذا بالاحتراف الذي يقتضي التعاقد مع أي لاعب ترى الإدارة أنه مناسب للفريق. الناس على مدار عشرين عام علمتنا أن فكرة الانتماء للفانلة أصبحت غير موجودة من أيام رضا عبد العال وحسام حسن زمان، بدليل أننا رأينا رونالدو ينتقل من ريال مدريد إلى مانشستر ومن مانشستر إلى السعودية.

ريال مدريد لم يقولوا عليه "خائن" بعدما تركهم ورحل. ميسي الذي عاش عمره كله في برشلونة حاليًا يلعب في أمريكا ومن الوارد انتقاله إلى ريال مدريد المنافس التقليدي. الفكرة حاليًا لها علاقة بالاحتراف والعقود الملزمة لكل لاعب وهذا الحديث أصبح موضة قديمة لا يجب أن نغازل بها الجماهير.

بالحديث عن الانضباط.. هل يهمك أن اللاعب الذي يتعاقد معه الأهلي يكون منظبطًا أخلاقيا وسلوكيًا خارج الملعب أم تفضل الجانب الفني فقط؟ وأقصد بحديثي أحمد فتوح؟

لا هذا الأمر لا يهمني في الحقيقة لأن ثقتي في الأهلي كبيرة بكل تأكيد.. الأهلي "يظبط اللي ميتظبطش" واللاعب الغير ملتزم وغير معتدل وأنا لا أعني فتوح، يفعل ما يشاء خارج الأهلي لكن حينما يأتي إلى القلعة الحمراء "يمشي على العجين ميلخبطوش" وهذا ما تعلمناه في مبادئ وأدبيات الأهلي منذ افتتاحه في عام 1907.

هل ترى أن شيكابالا هو أسطورة وأيقونة الزمالك في آخر عقد؟

لا.. أنا لا أحب كلمة "أسطورة". الصحافيين الرياضيين دائما ما يوزعوا ألقاب على اللاعبين بشكل غريب. الحقيقة شيكابالا لا أحد ينكر أنه من أمهر اللاعبين الموهوبين بشكل فذ لكن لا نستطيع أن نطلق عليه لقب "أسطورة" أين حازم إمام وحسن شحاته؟ رأيكم لاعبون كُثر خدموا القلعة البيضاء على مدار سنوات وكان ممكن إطلاق عليهم اللقب. أنا ضد حصر هذا اللقب على لاعب لا في الأهلي ولا في الزمالك.

لماذا تعارض فكرة إطلاق لقب "أسطورة" على لاعبين بأعينهم؟

ليس طبيعي أن لاعب قدم مباراة أو اثنين بشكل جيد أن نلقبه بأسطورة أو قائد أنا لا أتحدث على شيكابالا أنا أوجه حديثي للإعلام بأهمية مراعاة المصطلحات والألقاب؛ لأن اللاعيبن يحدث مشكلة في تفكيرهم بسبب تلك الألقاب.