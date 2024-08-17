انت الأن تتابع خبر ماذا عن الزمالك؟.. بشرى سارة للأهلي من كاف قبل مباراة السوبر الإفريقي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرارا هاما بشأن تسجيل اللاعبين الجديد، وذلك قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع بين بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
قرار هام من كاف بشأن الصفقات الجديدة
- وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في قراره أن أي لاعب قاد من دوري خارجي يمكن تسجيله حتى يوم الـ 31 من شهر أغسطس الجاري، مما يعني أن الأهلي يمكنه تسجيل صفقاته الجديدة التي تم التعاقد معها مثل يوسف أيمن واللاعب يحيي عطية الله والصفقات المرتقبة قبل السوبر، مما يمنح المارد الأحمر دفعة معنوية كبيرة، في المقبال يظل موقف الزمالك غامض حتى اللحظة من ضم صفقات جديدة.
- ويواجه نادي الزمالك تحديات أكبر، حيث يعاني من أزمة وقف القيد المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فيكون مطالب منه حل الأزمة قبل نهاية الشهر الجاري من أجل السماح لهم بالتعاقد مع صفقات جديدة قبل مباراة السوبر الإفريقي والتي كان تقرر لها يوم 27 من شهر سبتمبر المقبل.
- ويترقب الجماهير في النادي الأهلي، التعاقد مع عددا من الصفقات الجديدة، المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد التقارير الصحفية التي أشارت إلى اقتراب التعاقد مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان قادما من صفوف الدوري المجري، حيث وصلت المفاوضات إلى المراحل النهائية.
- كما أشارت التقارير إلى أن الأهلي خاض شوطا كبيرا في المفاوضات للتعاقد مع اللاعب المغربي أشرف داري نجم المنتخب المغربي لتدعيم صفوف الدفاع وذلك بعد الموافقة على خوض اللاعب محمد عبد المنعم تجربة احترافية جديدة في نيس الفرنسي بطلب منه وموافقة الجهاز الفني.