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فرمان كولر يحسم مصير الشحات فى الأهلي.. و3 اسباب تجعل الإعارة الخليجية على كف عفريت

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رياض - احمد صلاح - شهدت الفترة الماضية، تألق حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهو ما لفت أنظار الخليج إليه، حيث وصلت عروض خليجية تهدد برحيله عن القلعة الحمراء.

  • وأبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لجنة التخطيط، بحاجته لخدمات الشحات، مطالباً بالتمسك به وعدم رحيله.

اسباب تمسك كولر بالشحات

  • تكمن اسباب تمسك كولر بالشحات فى كونه الاكثر تأثيرا فى الموسم وكان عنصر من العناصر الأساسية التي جعلت الأهلي يتوج بلقب الدوري.
  • وفى ظل رغبة كولر فى رحيل بيرسي تاو الذي تراجع مستواه، وايضا رحيل كريستو، فهو لا يمتلك سوى التمسك بالشحات الذي يجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن والايسر.
  • ويدخل الأهلي فى منافسة شرسة خلال الموسم الجديد، فيشارك فى عدد من البطولات القوية المحلية والإفريقية بجانب كأس العالم، وكلها تحتاج الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية من أجل التتويج بالألقاب.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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