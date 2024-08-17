انت الأن تتابع خبر فرمان كولر يحسم مصير الشحات فى الأهلي.. و3 اسباب تجعل الإعارة الخليجية على كف عفريت والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت الفترة الماضية، تألق حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهو ما لفت أنظار الخليج إليه، حيث وصلت عروض خليجية تهدد برحيله عن القلعة الحمراء.
- وأبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لجنة التخطيط، بحاجته لخدمات الشحات، مطالباً بالتمسك به وعدم رحيله.
اسباب تمسك كولر بالشحات
- تكمن اسباب تمسك كولر بالشحات فى كونه الاكثر تأثيرا فى الموسم وكان عنصر من العناصر الأساسية التي جعلت الأهلي يتوج بلقب الدوري.
- وفى ظل رغبة كولر فى رحيل بيرسي تاو الذي تراجع مستواه، وايضا رحيل كريستو، فهو لا يمتلك سوى التمسك بالشحات الذي يجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن والايسر.
- ويدخل الأهلي فى منافسة شرسة خلال الموسم الجديد، فيشارك فى عدد من البطولات القوية المحلية والإفريقية بجانب كأس العالم، وكلها تحتاج الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية من أجل التتويج بالألقاب.