انت الأن تتابع خبر عاجل .. الخطيب يوجه الشكر للجنة التخطيط بالأهلي ومفاجأة مدوية للجماهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم التوضيح من خلال مصدر موثوق من النادي الأهلي المصري عن قيام محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بتقديم استقالته من المنصب الذي يشغله، بالإضافة إلى أنه تم توضيح في تصريحات تدل على أن رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قرر تقديم استقالته للكابتن محمود الخطيب خلال الساعات القليلة القادمة، وإليكم التفاصيل.

سبب استقالة محسن صالح

صرح المصدر التابع للنادي الأهلي المصري أن محسن صالح يرى بأن هذا الوقت المثالي لتقديم استقالته وبالأخص عقب انتهاء منافسات الموسم الكروي، وقضى رئيس لجنة التخطيط محسن صالح خمسة أعوام في هذا المنصب ويعود سبب هذا القرار في أنه يريد تجنب الأعمال الإدارية عقب فترة مليئة بالأحداث.

هل سوف يتم تشكيل لجنة تخطيط جديدة أم لا ؟