أتلتيكو مدريد يضم الإنجليزي غالاغر

أتلتيكو مدريد يضم الإنجليزي غالاغرأعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم، تعاقده مع لاعب خط الوسط كونور غالاغر قادما من تشيلسي الإنجليزي في صفقة تمتد لخمسة أعوام.

وبدأ الدولي الإنجليزي غالاغر (24 عاما) مشواره في الفئات السنية لتشيلسي، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في عام 2019 لتشارلتون أثلتيك، ثم سوانسي سيتي الويلزي، ثم ويست بروميتش ألبيون، ليختتم سلسلة الإعارات بانتقاله إلى كريستال بالاس، ويعود إلى تشيلسي عام 2022.

وخاض غالاغر أول مباراة له مع الفريق الأول لتشيلسي في أغسطس 2022، ومنذ ذلك الحين شارك في 95 مباراة مع الفريق، وسجل 10 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وظهر لاعب الوسط لأول مرة مع منتخب إنجلترا في نوفمبر 2021، وتم استدعاؤه لكأس العالم FIFA قطر 2022، وبطولة كأس أمم أوروبا في فرنسا هذا العام، حيث حصل على المركز الثاني بعد خسارته في النهائي أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

وضم أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية الأرجنتيني خوليان ألفاريس من مانشستر سيتي الإنجليزي، والإسباني روبان لو نورمان من ريال سوسييداد، والنرويجي ألكسندر سورلوث من فياريال، في المقابل تخلى عن عدد من لاعبيه أبرزهم هدافه الدولي ألفارو موراتا، ومواطنه لاعب الوسط ساول نيغويز، وقلب الدفاع المونتينيغري ستيفان سافيتش.