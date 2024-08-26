انت الأن تتابع خبر بمشاركة الأهلي .. مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2024 والأندية المشاركة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2024 رسميًا، بمشاركة الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث تشهد كرة القدم عودة منتظرة لبطولة كأس القارات للأندية، بنسختها الجديدة المذهلة، ابتداءً من العام الجاري 2024. ستُقام البطولة بشكل سنوي لتتيح لأبطال القارات المختلفة فرصة التنافس على لقب مرموق يُتوّج الفريق الأفضل على مستوى العالم.

الأندية المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024

تشارك الأندية التالية في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، والتي ستجمع أبطال القارات المختلفة في منافسة مثيرة على اللقب:

إفريقيا: الأهلي المصري.

آسيا: العين الإماراتي.

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

أمريكا الشمالية: باتشوكا المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

أوروبا: ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا.

أمريكا الجنوبية: بطل كوبا ليبرتادوريس (لم يُحدد بعد).

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2024

في ديسمبر 2023، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إقامة بطولة كأس إنتركونتيننتال في شهر ديسمبر من كل عام، بمشاركة أبطال القارات المختلفة، ستحل هذه البطولة محل كأس العالم للأندية، التي ستُجرى كل 4 سنوات بدءًا من الآن، واليوم تم الإعلان عن مواعيد المباريات، التي جاءت على النحو التالي: