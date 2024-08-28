انت الأن تتابع خبر في آخر ساعات الميركاتو.. “فريق الأحلام” يطلب التعاقد مع محمد صلاح بـ100 مليون يورو.. مفاجأة كروية كبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب النجم المصري محمد صلاح من إنهاء مسيرته مع نادي ليفربول، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده المنتهي في الصيف المقبل.

تشيلسي يظهر اهتمامًا قويًا بضم صلاح ويعرض عليه راتبًا سنويًا يصل إلى 30 مليون جنيه استرليني، بعقدٍ لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لمصادر إعلامية انجليزية.

فيما يرتبط صلاح بليفربول بذكريات الإنجازات المتعددة، فإن عقده الحالي ينتهي قريبًا، مما يجعله حرًا في الانتقال لأي نادٍ آخر دون مقابل. وقد ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي يتطلع لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه في ملعب ستامفورد بريدج.

وأشار مصدر من ليفربول إلى وجود عرض فعلي من تشيلسي لصلاح، لكن اللاعب يفضل البقاء لأطول فترة ممكنة في أنفيلد. يأتي ذلك في ظل رغبة النادي اللندني، برئاسة تود بويلي، في بناء "فريق الأحلام" والعودة إلى منصات التتويج.

يُذكر أن محمد صلاح قد أثرى الدوري الإنجليزي الممتاز بلمساته الفنية وأرقامه القياسية، ويبدو أن مرحلته المقبلة قد تكون مثيرة سواء باستمراره مع ليفربول أو انتقاله إلى تشيلسي.