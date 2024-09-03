انت الأن تتابع خبر توقعات بقرار حاسم: استثناءات ضرورية للاعبين الأجانب في الدوري السعودي ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية التي شهدت العديد من الصفقات المثيرة، وجه الإعلامي محمد الدويش انتقادات هامة تتعلق باللوائح والقوانين الخاصة برابطة الدوري السعودي لكرة القدم.

في تعليقه الأخير طالب الدويش بإدخال استثناءات ضرورية في قواعد دوري روشن، مركزا على ضرورة منح الفرصة للاعبين من مواليد 2003 بالمشاركة في الدوري، سواء كأساسيين أو احتياطيين.

تأتي هذه المطالبة في وقت حاسم حيث تسعى الأندية لتعزيز تشكيلاتها وتعظيم استفادتها من اللاعبين الجدد في الموسم الجديد.

مطالبة هامة بشأن أجانب دوري روشن

عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، دعا الدويش إلى إدخال استثناءات في قواعد المسابقة لهذا الموسم، موجها نداء مهما يتعلق بمشاركة لاعبي مواليد 2003. وأكد الدويش في تغريدته: مطالبة سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد بمشاركة لاعبي 2003 في الدوري ولو كاحتياط هي مسألة هامة، خاصة أن هؤلاء اللاعبين سيشاركون في بطولات مثل دوري أبطال آسيا وكأس الملك والسوبر.

من غير المقبول قصر مشاركتهم في الدوري على الأساسيين فقط. هذه المطالبة ينبغي أن تصدر من الأندية ومدربيها.

نهاية فترة التعاقدات الصيفية