نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يٌعلن موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في إطار كأس السوبر الإفريقي.

موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

ستجمع المباراة بين الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك، الفائز بكأس الكونفدرالية، وذلك في مباراة كأس السوبر الإفريقي التي ستُقام على ملعب المملكة أرينا يوم 27 سبتمبر الجاري.

وأكد تركي آل الشيخ أن المباراة ستشهد حضور 25 ألف مشجع. ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "غدًا إن شاء الله سنطرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، فكونوا جاهزين."

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف، ليحقق اللقب الـ12 في تاريخه.

من جهة أخرى، فاز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، محرزًا ثاني ألقابه في البطولة القارية.