نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد جماهير النادي الأهلي بحماس لمتابعة اللقاء المرتقب أمام فريق جورماهيا الكيني في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يسعى الفريق الأحمر، بطل النسخة السابقة، إلى بدء مشواره في البطولة بقوة للحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

من المقرر أن يحل النادي الأهلي ضيفًا على فريق جورماهيا الكيني في مباراة الذهاب التي ستقام يوم 15 سبتمبر الجاري.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب "نيايو الوطني" في العاصمة الكينية.

بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسختين الماضيتين، يسعى النادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، إلى تقديم أداء قوي يعزز من فرصه في الدفاع عن لقبه القاري.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يومي 20 أو 21 سبتمبر الجاري، ليواصل الأهلي مشواره في البطولة الأفريقية المرموقة.