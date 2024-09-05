روما يتعاقد مع ماتس هوميلز

روما يتعاقد مع ماتس هوميلزأعلن نادي روما الإيطالي، مساء الأربعاء، تعاقده مع المدافع الألماني ماتس هوميلز بصفقة انتقال حر.

وأشار النادي الإيطالي في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت "يسرنا إعلان التعاقد مع هوميلز المدافع الألماني المولود في عام 1988م والذي يتمتع بخبرات كبيرة".

وأشار البيان إلى أن اللاعب الألماني شارك في أكثر من 600 مباراة في جميع المسابقات، و78 مباراة مع المنتخب الألماني، وحقق 16 لقبًا مع النادي والمنتخب، أبرزهم الفوز بكأس العالم 2014.

وسيرتدي هوميلز القميص رقم 15 مع الفريق الإيطالي، ليصبح سابع لاعب ألماني بالنادي.

وأشارت سكاي إلى أن هوميلز سيخضع لفحوصات طبية، ويوقع عقدًا لمدة موسم واحد.

ولا يرتبط المدافع الألماني بأي نادٍ بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند في يونيو الماضي، ولم يعرض النادي الألماني عليه تجديد العقد.

وأُغلق باب الانتقالات يوم الجمعة الماضي، لكن الصفقة بين هوميلز وروما لا تزال ممكنة لأنه لاعب حر.

ولم يلعب هوملز لأي نادٍ خارج ألمانيا طوال مسيرته حيث تنقَّل بين ناديي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بينما لعب آخر مباراة دولية مع منتخب ألمانيا في نوفمبر الماضي، لكنه لم يكن في القائمة التي خاضت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في بلاده.