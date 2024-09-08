نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع "الدولار" ورحيل "الجنرال".. 10 متغيرات شهدتها مصر منذ اللقاء الأول بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جمهور الكرة المصرية والعربية والأفريقية المواجهة النارية المنتظرة بين ناديي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي هذا الشهر.

وستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري، على استاد المملكة آرينا، وسط طموحات كبيرة من كلا الفريقين لحصد اللقب القاري.

وتعد هذه المواجهة الثانية بين القطبين في كأس السوبر الأفريقي، وذلك بعد المواجهة الأولى التي جمعتهما عام 1994 وحسمها الزمالك لصالحه بهدف دون رد سجله أيمن منصور.

ومنذ مواجهة الأهلي والزمالك قبل 30 عامًا في السوبر الأفريقي وحتى المواجهة القادمة في البطولة شهدت مصر العديد من المتغييرات على كافة المستويات سواء الرياضية أو الاقتصادية أو غيرها من المجالات المختلفة.

أبرز المتغيرات في مصر منذ سوبر الأهلي والزمالك 1994

رحيل محمود الجوهري

أبرز المتغيرات التي شهدتها الساحة الرياضية منذ لقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك 1994 حتى الآن، رحيل جنرال الكرة المصرية محمود الجوهري عن عالمنا وهو الذي قاد الفارس الأبيض لحصد لقب البطولة القارية قبل 30 عامًا.

إرتفاع تاريخي لسعر الدولار

شهدت مصر خلال الـ30 عامًا الماضية ارتفاع تاريخي في سعر الدولار ليتغير سعره من 3.4 جنيه عام 1994 ليتجاوز سعره 48 جنيه في وقتنا الحالي وهو ارتفاع كبير جدًا في سعر العملة الأجنبية مما ترتب عليه تغيير كبير في الأسعار على كافة المستويات.

4 رؤساء للأهلي و9 للزمالك

تناوب على رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة بين السوبر الأفريقي 1994 واللقاء المقبل 4 رؤساء هم (صالح سليم – حسن حمدي – محمود طاهر – محمود الخطيب)، بينما جلس على كرسي رئاسة الزمالك 9 رؤساء بما فيهم الرؤساء المؤقتيين هم (جلال إبراهيم – كمال درويش – مرتضى منصور – مرسي عطا الله – ممدوح عباس – محمد عامر – أحمد بكري – عماد عبدالعزيز – حسين لبيب).

الخطيب وحسين لبيب

عودة منتخب مصر للمونديال

نجح منتخب مصر في العودة للمشاركة في بطولة كأس العالم بعد غياب طويل، حيث نجح منتخب الفراعنة بقيادة مدربه الأرجنتيني للتأهل لمونديال 2018 في روسيا للمرة الأولى بعد تأهله للبطولة مرتين سابقتين عامي 1934 – 1990.

إعتزال "الزعيم" التمثيل

اعتزل الزعيم عادل إمام التمثيل وابتعد عن الساحة الفنية بشكل نهائي خلال الفترة الحالية، وذلك بعكس حالة التألق التي كان يعيشها وقت السوبر الأفريقي 1994 والذي تزامن مع صدور فيلمه الشهير "الإرهابي" تأليف لينين الرملي وإخراج نادر جلال.

قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب قفزة غير مسبوقة في الفترة من 1994 وحتى الآن، وكان يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قبل أول سوبر أفريقي بين الأهلي والزمالك 31.5 جنيه، بينما وصل سعره في الوقت الحالي 3390 جنيه وهو ارتفاع تاريخي لسعر الجرام.

3 رؤساء للجمهورية

أقيمت مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك عام 1994 في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وشهدت مصر عدة تغييرات سياسية على مدار السنوات الماضية حيث تولى رئاسة الجمهورية 3 رؤساء هم عدلي منصور الذي تولى الرئاسة بشكل مؤقت، ثم الرئيس السابق محمد مرسي، وأخيرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي.

زيادة سكانية ضخمة

شهدت الفترة بين السوبر الأفريقي الأول بين الأهلي والزمالك والمواجهة الثانية المرتقبة بينهما في البطولة ذاتها ارتفاع كبير في عدد سكان مصر، حيث ارتفع من 62 مليون نسمة تقريبًا عام 1994 إلى 106 مليون نسمة داخل البلاد في الفترة الحالية.

ظهور لاعبين عالميين

شهدت الـ30 بين أول سوبر أفريقي بين الزمالك والأهلي، والمواجهة المرتقبة بينهما ظهور عدد من اللاعبين المصريين على الساحة العالمية وفي مقدمتهما نجمنا محمد صلاح والذي لعب لعدة أندية أوروبية قبل استقراره في ليفربول والذي حقق معه العديد من النجاحات والألقاب والأرقام القياسية.

تفوق تاريخي لـ منتخب مصر أفريقيًا

شهدت الفترة الماضية تفوق تاريخي لمنتخب مصر على مستوى بطولة أمم إفريقيا حيث نجح الفراعنة في الفترة من 1994 وحتى الآن في حصد لقب البطولة القارية 4 مرات أعوام 1998، 2006، 2008، 2010 ليعزز صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا باللقب بـ7 ألقاب.