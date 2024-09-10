انت الأن تتابع خبر تطورات مثيرة في سباق خلافة المهيدب: الهلال ينضم للمنافسة بمفاجآت جديدة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أعقاب استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة الشركة غير الربحية بنادي النصر، بدأت تتضح معالم السباق نحو خلافته. فقد كشفت التقارير الصحفية الأخيرة عن تطورات مثيرة في هذا الملف الهام.

تطورات مثيرة في سباق خلافة المهيدب