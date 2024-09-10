انت الأن تتابع خبر تطورات مثيرة في سباق خلافة المهيدب: الهلال ينضم للمنافسة بمفاجآت جديدة ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في أعقاب استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة الشركة غير الربحية بنادي النصر، بدأت تتضح معالم السباق نحو خلافته. فقد كشفت التقارير الصحفية الأخيرة عن تطورات مثيرة في هذا الملف الهام.
تطورات مثيرة في سباق خلافة المهيدب
- كشفت تقارير صحفية حديثة عن تطورات مهمة في ملف ترشيحات مجلس إدارة الشركة غير الربحية بنادي النصر، بعد استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة الشركة في وقت سابق.
- وفقًا لصحيفة عكاظ الرياضية، انحصر التنافس على منصب رئاسة مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية بين اثنين من المرشحين البارزين: مقرن المقرن، رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، ومعتز المزروع، عضو مجلس إدارة النصر السابق. يتسابق الاثنان الآن لخلافة المهيدب الذي استقال مؤخرًا.
- ترشح المقرن أثار ردود فعل غاضبة بين جماهير النصر، التي أعربت عن استيائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. السبب الرئيسي في هذا الاستياء هو تغريدات سابقة للمقرن كان قد هنأ فيها الغريم التقليدي الهلال، مما جعل البعض يصفه بأنه ذو ميول هلالية.
- يذكر أن استقالة المهيدب جاءت بسبب ما اعتبره نقصًا في صلاحياته، خاصة فيما يتعلق باختيار المدير الفني وإدارة ملفات الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.