انت الأن تتابع خبر موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أفريقيا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن لخوض ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وذلك عندما يحل ضيفا لمواجهة منتخب بوتسوانا.
- يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.
موعد مباراة مصر وبوتسوانا..
- تقام مباراة مصر وبوتسوانا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، الذى يتسع لـ26 ألف مشجع.
- ويلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
- واستهل منتخب مصر مشواره في مباراة الجولة الأولى لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، بالفوز على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف دون رد.
- ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 التي تخوض التصفيات الإفريقية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.
- تقام المباراة على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.