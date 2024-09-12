نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح النادي الأهلي مشواره الأفريقي في النسخة الحالية بمواجهة مرتقبة أمام نظيره جورماهيا الكيني والتي تجمعه المواجهة في دور 32 من البطولة.

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق فوز مميز من أجل الحفاظ على لقبه القاري والذي توج به 12 مرة اخرها كان أمام الترجي التونسي.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دور 32 من دوري الأبطال

تقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في تمام الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الرابعة مساء بتوقيت الإمارات.

طاقم حكام مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري الأبطال

يتكون طاقم المباراة المرتقبة من أحمد امتياز هيرال ويعاونه كلا من جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثان ويتواجد ستيف خوان حكما رابعا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري الأبطال

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.