انت الأن تتابع خبر الكلاسيكو SSC HD 1..مباراة النصر والاهلي الان في دوري روشن للمحترفين الاسطورة رونالدو يزين تشكيلة الكلاسيكو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتزين ملعب أرينا بارك بالألوان الصفراء والخضراء، عندما يبدأ توقيت مباراة النصر والأهلي جدة في الجولة الثالثة من مباريات اليوم في دوري روشن للمحترفين، بوجود الاسطورة كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم، والساعي لمواصلة التألق مع ناديه في الموسم الجديد، والوافد الجديد توني القادم من صفوف برايتون لأهلي جدة في صفقة قياسية، وينتظر عشاق الكرة الاسطورة على قناة ssc hd موعد الصافرة الروسية لإعلان بداية انطلاقة مشاهدة اللقاء الكبير بين الأهلي والنصر مساء اليوم الجمعة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أخر أخبار الموقعة من تويتر،

بعد ساعات قليلة من إعلان نفاذ تذاكر المواجهة.

هذا وأعلنت منصة وي بوك عبر حسابها على تويتر اليوم،حرمان ما يقارب 2297 مشجع من حضور مباراة الأهلي والنصر، وذلك بعدم السماح لهم دون الكشف عن أسمائهم، نظراً لوجود عدد من المخالفات وإجراءات غير نظامية أثناء الحجز.

مباراة النصر والاهلي اليوم على قناة ssc hd 1

تُتنقل قناة النصر والاهلي على قناة SSC1 HD. بتعليق فهد العتيبي، إضافة إلى محمد حسين وعبد العزيز السبر، وذلك بحسب ما أعلنت إدارة القناة عبر تويتر،، حيث يفترض أن تقدم تغطية متميزة للحدث للكلاسيكو المرتقب بين الفريقين في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت الرياض،

ويبدأ النصر مباراة اليوم ضد أهلي جدة وهو في المركز الخامس من جدول ترتيب فرق الدوري السعودي، بعد أن جمع 4 نقاط من أصل 6 في أول جولتين، من فوز على الفيحاء برباعية، وتعادل مع الرائد في الجولة الأولى، أما أهلي جدة فوز وخسارة برصيد 3 نقاط فقط في المركز الثامن من جدول الترتيب.

كيف يمكنكم متابعة مباراة النصر والاهلي اليوم ؟

هناك طريقتين لكي يتمكن المشاهد من متابعة مباراة النصر والأهلي اليوم، سواء من خلال التلفاز عبر قناة Ssc hd 1 المجانية، حيث ستكون المباراة منقولة فقط عبر عرب سات على القناة المجانية في الساعة التاسعة مساء الجمعة، أو من خلال مشتركي تطبيق “شاهد vip”

تشكيلة مباراة النصر والاهلي المتوقعة اليوم

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم ضد النصر بتشكيل مكون من:-

إدواردو ميندي في حراسة المرمى.

رباعي الدفاع، علي مجرشي- ديميرال- روجيرو إيبانير-بسام الحريجي.

في خط الوسط، رياض محرز-زياد الجهني-فرانك كيسيه – جابرييل فيجا.

في الهحوم، فيرمينيو-ايفان توني.

أما نادي النصر السعودي، سيبدأ مباراته المرتقبة ضد الأهلي بحضور الاسطورة البرتغالي كرييستيانو رونالدو في المقدمة:-

بينتو ماتيوس في حراسة المرمى.

رباعي الدفاع، سالم النجدي-محمد سيماكان-لابورت- سلطان الغنام.

في خط الوسط، الخيبري-بروزوفيتش- ساديو ماني- أوتافيو.

في الهجوم، تاليسكا-كريستيانو رونالدو.

تردد قناة ssc hd 1 الناقلة للكلاسيكو السعودي

أسم القمر: عرب سات

تردد القناة: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أما عن تشغيل قنوات ssc sport على القمر الصناعي المصري نايل سات، إليكم التردد: