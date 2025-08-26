نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: رحيل "ريبيرو" حل مثالى للأهلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إنتقد الإعلامي محمد شبانة أداء النادي الأهلي تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو مضيفا ان رحيله هو حل مثالى للأهلى وإذا كان الشرط الجزائى ازمة فجمهور الأهلى بعد ما شاهده على استعداد لتجميع المبلغ!!



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ريبيرو قدم واحدة من اسوأ بدايات المدربين الأجانب مع الأهلي وقاد الفريق منذ بدايته المهمة في 6 مباريات رسمية مابين كأس العالم والدوري فاز مرة وحيدة وتعادل في أربعة وخسر مباراة سجل خلالهم ١٠ أهداف وإستقبل ٩ أهداف وهي أرقام لا تليق بحجم ومكانة النادي الأهلي.



وأضاف شبانة ان ريبيرو فشل في ايجاد الحلول ويفتقد الإبتكار بالرغم من ترسانة النجوم التي يمتلكها الفريق حاليا وهو ماظهر واضحا أمام التكتل الدفاعي لفريق غزل المحلة في مباراة الأمس.

وأتم شبانة أن لاعبي الأهلي "نسيوا" الكورة تحت قيادة ريبيرو مؤكدا أن الإسباني أقل بكثير من قيادة الأهلي وقد يتعرض النجوم لأزمة فقدان ثقة بعد ذلك.

