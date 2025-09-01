نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يراقب موهبة هولندية شابة للمستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يواصل مراقبة لاعب الوسط الهولندي الشاب كيس سميت، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي لا يزال ينشط مع فريق ألكمار في الدوري الهولندي رغم اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بالتعاقد معه.

وبحسب المصادر، فإن سميت لا يتعجل الرحيل عن فريقه الحالي، إذ يرى أن أمامه الكثير لتطوير مستواه قبل المنافسة على مكان أساسي في أحد الأندية الكبرى. ورغم أن البعض رشّحه ليكون بديلًا للإسباني داني سيبايوس الذي اقترب من الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا قبل أن يتراجع عن الرحيل، فإن بقاء اللاعب الأندلسي أغلق باب أي تعاقد جديد في خط الوسط خلال الصيف الجاري، ما دفع إدارة النادي الملكي إلى تأجيل خطوة ضم سميت.

مع ذلك، يظل اللاعب تحت أنظار كشافـي مدريد، خصوصًا وأنه معروف بانتمائه للنادي الملكي منذ الصغر، وهو ما قد يمنحه أفضلية في المستقبل. لكن القرار النهائي بشأن التعاقد معه لم يُحسم بعد، في ظل وجود خيارات أخرى في نفس المركز ووفرة المواهب داخل الفريق حاليًا.

ويمتد عقد سميت مع ألكمار حتى 30 يونيو 2028، بينما تقدر قيمته السوقية بنحو 5 ملايين يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، غير أن ناديه يطالب بمبلغ أكبر بكثير للتخلي عنه.

ومن المرجح أن يحسم اللاعب مستقبله في صيف 2026، حيث قد يقرر الرحيل نحو أحد الأندية الكبرى المهتمة بضمه. وتكمن قوة سميت في قدرته على شغل عدة مراكز في وسط الميدان (6، 8 و10)، وهو ما يجعله خيارًا جذابًا للأندية الباحثة عن لاعبين متعددين الاستخدامات، وعلى رأسها ريال مدريد.

