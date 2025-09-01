نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: هجوم جماهير الأهلى سببه الثقة الشديدة فى الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتبر الاعلامى محمد شبانة ان الهجوم الشديد على ادارة الاهلى من جماهيره بعد فشل المدرب الاسبانى ريبيرو وتراجع النتائج سببه الثقة الشديدة فى ادارة الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلى فى ادارة ملف كرة القدم بالسنوات الأخيرة وقدرة الأهلى فى السيطرة على كل البطولات.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر "والمذاع على راديو شعبى اف ام ان اختيار ريبيرو لادارة فريق كالأهلى كان قرارا خاطئا ولكن الإسراع فى اتخاذ قرار الإقالة يحسب ايضا لادارة الأهلى من اجل تحسين الأوضاع فلا يمكن ان تكون النتائج الاخيرة معبرة عن صفقات الأهلى هذا الموسم وما حدث بمثابة صدمة تحتاج لإستعادة ثقة الجماهير فورا.

