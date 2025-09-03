نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد حاول إعادة داني ويلبيك مجددًا.. لكن راتكليف أوقف الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد سعى هذا الصيف لإعادة مهاجمه السابق داني ويلبيك من برايتون، في محاولة هي الثانية على التوالي خلال عامين لإبرام الصفقة، لكن التدخل الحاسم من المالك الشريك السير جيم راتكليف أنهى الفكرة تمامًا.

ووفقًا لصحيفة The Athletic، فإن إدارة يونايتد كانت تدرس استعادة ويلبيك، البالغ من العمر 35 عامًا، لدعم الخط الأمامي بخبرة لاعب دولي سابق يعرف أجواء "أولد ترافورد" جيدًا. ومع ذلك، رفض راتكليف إعطاء الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، معتبرًا أنها لا تتماشى مع سياسة النادي الجديدة في التعاقدات.

ويُعد ويلبيك من خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، وسبق له اللعب للفريق الأول بين عامي 2008 و2014، قبل أن ينتقل إلى أرسنال ومن ثم إلى برايتون، حيث لا يزال يقدم مستويات جيدة رغم تقدمه في السن.

قرار رفض الصفقة يأتي في سياق تحولات كبيرة يقودها راتكليف منذ استحواذه على جزء من النادي، تتضمن مراجعة دقيقة للسياسات الفنية وسوق الانتقالات، والابتعاد عن التعاقدات قصيرة المدى أو الرمزية.