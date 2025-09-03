نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوتنجهام فورست يخطف موهبة وست هام الواعدة نواسو من أنياب كبار البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي نوتنغهام فورست اقترب من حسم صفقة التعاقد مع لاعب وسط منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا، شينازا نواسو، قادمًا من وست هام يونايتد.

اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، وقد دخلت عدة أندية كبيرة في سباق التوقيع معه هذا الصيف، لكن نوتنغهام نجح في حسم الصفقة بعد منافسة شرسة مع أندية من النخبة في البريميرليغ.

نواسو، الذي تألق مع منتخب إنجلترا U17، يُنتظر أن يلتحق بأكاديمية نوتنغهام فورست في المرحلة الأولى، مع خطة لتصعيده تدريجيًا نحو الفريق الأول، في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها.

وتُعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية لنوتنغهام في الاستثمار بالمواهب الشابة، وسط اهتمام متزايد من الأندية الإنجليزية بالمنافسة على النجوم الصاعدين قبل انفجارهم في فرقهم الحالية.