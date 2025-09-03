نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يتمسك بأمل التخلص من بيسوما قبل إغلاق آخر نوافذ الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال نادي توتنهام هوتسبير يأمل في بيع لاعب الوسط المالي، إيف بيسوما، خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار فتح سوق الانتقالات في بعض الدول خارج إنجلترا.

توتنهام يتمسك بأمل التخلص من بيسوما قبل إغلاق آخر نوافذ الميركاتو

وبحسب صحيفة The i، فإن بيسوما (29 عامًا) خرج من حسابات المدرب أنجي بوستيكوغلو، وتسعى إدارة السبيرز إلى إيجاد مخرج مناسب للاعب قبل غلق النوافذ المتبقية، وعلى رأسها سوقا السعودية وتركيا.

اللاعب الذي انضم لتوتنهام قادمًا من برايتون في صيف 2022 مقابل نحو 25 مليون جنيه إسترليني، لم ينجح في تثبيت أقدامه مع الفريق اللندني، رغم بدايته الواعدة.

ويأمل توتنهام في التوصل إلى اتفاق دائم أو على الأقل إعارة مع خيار الشراء، لتقليل الضغط على قائمة الفريق ورواتبه، بينما ينتظر بيسوما تحديد وجهته القادمة، في ظل اهتمام بعض الأندية الخارجية بخدماته.