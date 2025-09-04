نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستأنف تدريباته الجمعة استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدريباته يوم الجمعة المقبل، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت 13 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تنقل قناة أون سبورت اللقاء من خلال ستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

ويخوض الزمالك المباراة وهو في وصافة جدول الدوري بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، جمعها من خمس مباريات، بعدما حقق الفوز في ثلاث مواجهات، وتعادل في واحدة، وتعرض للهزيمة في أخرى.

وجاءت نتائج الزمالك حتى الآن بالفوز على سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وفاركو، بينما تعادل مع المقاولون العرب، وخسر أمام وادي دجلة.