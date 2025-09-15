برشلونة يروض "الخفافيش" بثلاث ثنائيات

برشلونة يروض "الخفافيش" بثلاث ثنائياتألحق فريق برشلونة هزيمة ساحقة بضيفه فالنسيا 6-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت المواجهة تسجيل ثلاث ثنائيات، وقع عليها كل من لاعب خط الوسط الإسباني الشاب فيرمين لوبيز في الدقيقتين (29، 56)، والجناح البرازيلي رافينيا في الدقيقتين (54، 66)، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (76، 86).

وصعد هذا الفوز الساحق ببرشلونة إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، مع بقائه متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر الذي واصل بدايته المثالية بأربعة انتصارات خلال 4 مباريات، بينما تراجع فالنسيا إلى المركز 14 بأربع نقاط فقط.

وفي الجولة ذاتها، فاز أوساسونا على رايو فاليكانو بهدفين دون رد، سجلهما راؤول غارسيا في الدقيقة (15)، وإيكير بينيتو في الدقيقة 77، ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، مقابل 4 نقاط لفريق رايو فاليكانو في المركز الثالث عشر.