نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، فوزا هاما على نظيره أياكس الهولندي بثنائية نظيفة، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

افتتح التسجيل في الدقيقة 42 من الشوط الأول، اللاعب ماركوس تورام مهاجم فريق إنتر ميلان، بعد تمريرة مميزة من تشالهان أوغلو.

ثم أحرز ماركوس تورام الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان عند الدقيقة 47 من الشوط الثاني بأسيست جديد من أوغلو.