الرياضة

نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، فوزا هاما على نظيره أياكس الهولندي بثنائية نظيفة، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

افتتح التسجيل في الدقيقة 42 من الشوط الأول، اللاعب ماركوس تورام مهاجم فريق إنتر ميلان، بعد تمريرة مميزة من تشالهان أوغلو.

ثم أحرز ماركوس تورام الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان عند الدقيقة 47 من الشوط الثاني بأسيست جديد من أوغلو.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا