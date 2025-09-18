أحمد جودة - القاهرة - المزين يقود مالية كفر الزيات لفوز عريض على الترسانة بالمحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة الخامسة من دورى المحترفين عن فوز فريق مالية كفر الزيات بقيادة أيمن المزين على فريق الترسانة بقيادة عطية السيد برباعية نظيفة.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المالية بثلاثية نظيفة سجلها باسم عادل وساهر عبد المنعم وحسن تريكة الهدف الثالث وأحمد مناع الذي الهدف الرابع الشوط الثاني.

- تعادل فريق مسار بقيادة محمد بركات نظيره فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود سلبيًا.

- تعادل فريق بروكسى بقيادة محمد حامدمع فريق المصرية للإتصالات بقيادة جمعة مشهور سلبيًا

- تعادل فريق أسوان بقيادة أمير عزمى مجاهد مع لافنينا بقيادة حسن موسى سلبيًا.