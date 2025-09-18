نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة نيوكاسل في دوري ابطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانس فليك مدرب برشلونة الإسباني، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

برشلونة يواجه نيوكاسل في الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب سانت جيمس بارك، المباراة المرتقبة بين نيوكاسل يونايتد وبرشلونة، ضمن فعاليات الجولة الافتتاحية من بطولة الشانبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم السويدي الدولي جلين نيبرج، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سانت جيمس بارك معقل الفريق الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة نيوكاسل، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: جوان جارسيا.

▪︎خط الدفاع: جيرارد مارتين - كوبارسي - أراخو - كوندي.

▪︎خط الوسط: بيدري - دي يونج - فيرمين لوبيز.

▪︎خط الهجوم: رافينيا - ماركوس راشفورد - ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة ونيوكاسل في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.