نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: محمد هجرس

خط الدفاع: سيف الخشاب، محمد ياسين، كريم يحيى، حسن الشاذلى.

خط الوسط: ممادو سيلا، اسلام عبد النعيم، يوسف جلال، كريم أشرف.

خط الهجوم: على سليمان.

ويتواجد على دكة البدلاء: على الجابرى، محمد أوسام، محمد سعيد، عبد الفتاح تاحا، ماجد هانى، محمد اوناجم، محمد فاروق، محمد شيكا، عمر السعيد.