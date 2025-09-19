نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره فريق الخليج اليوم الجمعة الموافق 19/9/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 3 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة القادسية والخليج
وتبدأ صافرة بداية مباراة القادسية والخليج مساء اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة القادسية والخليج
تردد قناة ثمانية 3
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.