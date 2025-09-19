الارشيف / الرياضة

موعد مباراة القادسية والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره فريق الخليج اليوم الجمعة الموافق 19/9/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 3 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة القادسية والخليج

وتبدأ صافرة بداية مباراة القادسية والخليج مساء اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والخليج

تردد قناة ثمانية 3

القمر: نايل سات 
التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

