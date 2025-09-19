نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الأهلي السعودي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الأهلي السعودي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2025.. تشهد جماهير كرة القدم السعودية والعربية حالة من الترقب الشديد لمباراة القمة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لموسم 2025-2026.

وتعد هذه المواجهة واحدة من أقوى المواجهات في البطولة، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان، بجانب المنافسة التاريخية القوية بينهما على اللقب.

وينتظر عشاق كرة القدم أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالندية، حيث يدخل كلا الفريقين اللقاء وهما متساويان في رصيد النقاط، مما يزيد من حدة المنافسة ويشعل الأجواء قبل صافرة البداية.

قمة نارية بين الأهلي والهلال في الدوري السعودي 2025-2026

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم

تقام مباراة الأهلي والهلال مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك عبدالله، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتعتبر هذه المواجهة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لانتزاع النقاط الثلاث من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الهلال المركز السابع بنفس الرصيد، ما يجعل هذه القمة بمثابة فرصة ذهبية لكلا الفريقين للتقدم نحو المربع الذهبي ومواصلة المنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة مباراة القمة عبر قناة ثمانية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للموسم الحالي. وتنقل المباراة تحديدًا على شاشة Thmanyah 1 HD، بصوت المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي الذي سيضفي حماسًا إضافيًا على اللقاء.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، حمد اليامي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش.

الهجوم: سالم الدوسري، داروين نونيز، مالكوم.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدالإله الخيبري، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي.

وسط الملعب: فرانك كيسيه، زياد الجهني، إنزو ميلوت.

الهجوم: جالينو، إيفان توني، رياض محرز.

حكم مباراة الأهلي والهلال

يدير اللقاء الحكم الأسترالي الإيراني الشهير علي رضا فغاني، ويعاونه جورجي لاكرينديس وجيمس ليندسي، بجانب الحكم الرابع السعودي فريح الجلعود.

كما يتولى مهمة تقنية الفيديو الحكم كاثرين جاسويتز، ويعاونه السعودي عيسى الخيبري، لضمان تطبيق العدالة التحكيمية في القمة المنتظرة.

مباراة تحمل طابعًا جماهيريًا خاصًا

تعتبر مواجهة الأهلي والهلال من أكثر المباريات جماهيرية وإثارة في الدوري السعودي، حيث تشهد عادة حضورًا جماهيريًا مكثفًا داخل الملعب ومتابعة واسعة عبر الشاشات. ومن المتوقع أن تكون هذه القمة محط أنظار متابعي كرة القدم في السعودية والعالم العربي لما تحمله من تنافس تاريخي وأجواء مليئة بالحماس والندية.