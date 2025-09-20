نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بالتحقيق مع حكم تقنية الفيديو أثناء مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في بطولة الدوري.

وأشار الخطاب إلى إصرار «حكم تقنية الفيديو» على عدم استدعاء حكم الساحة في ثلاثة أخطاء مؤثرة لمصلحة الاهلي، فيما كان الاستدعاء الوحيد في خطأ للفريق المنافس.

وطالب النادي باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ثوابت العدالة ونجاح المسابقة.