نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي قدم مباراة جيدة وهذا موقفنا من طلب التحقيق مع طارق مجدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، رأي لجنة الحكام في طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي قدم مباراة جيدة وهذا موقفنا من طلب التحقيق مع طارق مجدي

وقالت لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور: "الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وسيراميكا قدم مباراة جيدة وطبيعي وجود أخطاء وفي الجلسة الأسبوعية لتحليل أداء الجولة سنقف على كل ما ورد في هذا اللقاء.

وأضافت: "كرة تريزيجية ليست هدفا وطارق مجدي قراره صحيح".

