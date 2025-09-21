نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي قدم مباراة جيدة وهذا موقفنا من طلب التحقيق مع طارق مجدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، رأي لجنة الحكام في طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

وقالت لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور: "الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وسيراميكا قدم مباراة جيدة وطبيعي وجود أخطاء وفي الجلسة الأسبوعية لتحليل أداء الجولة سنقف على كل ما ورد في هذا اللقاء.

وأضافت: "كرة تريزيجية ليست هدفا وطارق مجدي قراره صحيح".