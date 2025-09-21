نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يقدم عرضًا ضخمًا لضم فالفيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت التقارير أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض ضخم لريال مدريد من أجل التعاقد مع فيديريكو فالفيردي، نجم خط وسط الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. عرض يونايتد يتضمن تقديم اللاعب الشاب كُوبي مايونو بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير، مما يجعلها واحدة من أبرز العروض هذا الصيف.

فالفيردي، الذي يُعتبر من أفضل لاعبي الوسط في العالم حاليًا، يقدم مستويات استثنائية مع ريال مدريد، وكان جزءًا أساسيًا من نجاح الفريق في السنوات الأخيرة. يمتلك اللاعب الكاميروني الشاب كُوبي مايونو إمكانيات واعدة جعلته أحد أبرز النجوم الصاعدة في مانشستر يونايتد، لكن النادي يعتقد أن التخلي عن خدماته بالإضافة إلى المبلغ المالي قد يكون كافيًا لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن أحد أعمدته الأساسية.

هذه الخطوة تمثل تحركًا قويًا من قبل يونايتد لتعزيز صفوفه بنجم عالمي آخر في خط الوسط، حيث يسعى النادي إلى تكوين فريق قادر على المنافسة في جميع البطولات المحلية والدولية.