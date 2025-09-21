نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونتيري يهدر فرصة اقتناص صدارة الدوري المكسيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أهدر فريق مونتيري فرصة الصعود لصدارة جدول ترتيب الدوري المكسيكي لكرة القدم بتعادله مع ضيفه كلوب أمريكا 2-2 بالجولة التاسعة من المسابقة.

مونتيري يهدر فرصة اقتناص صدارة الدوري المكسيكي

في باقي المباريات فاز كيريتارو على مضيفه باتشوكا 2-0 وتولوكا على مضيفه جوادالاخارا 3-0 وتعادل بوماس يونام مع ضيفه تيغريس أونال 1-1.

وحصد مونتيري نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر كروز أزول، الذي تغلب على خواريز 3-2 أمس السبت.

وبدا أن مونتيري في طريقه للفوز بأريحية واعتلاء صدارة جدول الترتيب بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين حملا توقيع فيدل أمبريز وسيرجيو كاناليس في الدقيقتين 17 و44.

لكن كلوب أمريكا انتفض في اللحظات الحاسمة وأدرك التعادل بهدفين في آخر ثمان دقائق بواسطة رودريغو أغيري ورامون خواريز في الدقيقتين 82 و89.