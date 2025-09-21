نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، مع نظيره لاتسيو، مساء اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الجديد 2025-2026.

موعد مباراة روما ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن تقام مباراة روما ضد لاتسيو، على ملعب “تورينو الأولمبي”، مساء اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025،.

وستنطلق صافرة مباراة روما ضد لاتسيو، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن مباريات الدوري الإيطالي 2026، وتحديدا مباراة روما ولاتسيو سيتم إذاعتها بشكل حصري عبر منصة StarzPlay، الناقل الرسمي لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.