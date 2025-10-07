نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بمحطات البنزين وموعد الزيادة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي التابعة لمجلس الوزراء فإن سعر البنزين والسولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 شهد ثبات كبير، ولقد قام الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان خلال اجتماعه مع المسؤولين أن أسعار المواد البترولية ستشهد زيادة جديدة وفي الغالب ستكون الأخيرة ويعني ذلك إلى أنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات كلها، وعلى الجانب الآخر شددت أصحاب محطات البنزين والسائقين بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة وإلا سيتم فرض عقوبات مشددة على المخالفين.

سعر البنزين والسولار اليوم

شهدت محطات البنزين استقرار كبير في سعر البنزين والسولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 حيث يتم العمل وفقًا للقرار الأخير الذي جاء بتثبيت الأسعار، فقد كان من المقرر أن تجتمع اللجنة بشهر يوليو الماضي ولكن بسبب موجة غلاء الأسعار التي واجهتها الدولة مؤخرًا تم تأجيله للشهر الجاري، وفيما يلي إليك قائمة الأسعار وفقًا للتحديثات الأخيرة:

لتر بنزين 80: 15.75 جنيه.

لتر بنزين 92: 17.25 جنيه.

لتر بنزين 95: 19 جنيه.

لتر الكيروسين: 15.50 جنيه.

غاز تموين السيارات: 7 جنيه لكل متر مكعب.

طن المازوت الصناعي المورد لباقي الصناعات: 10،500 جنيه.

طن الغاز الصب: 16،000 جنيه.

أنبوبة الغاز المنزلي سعة 12.2 كجم: 200 جنيه.

أنبوبة الغاز المنزلي سعة 25 كجم: 400 جنيه.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري، ولكنه لم يتم الكشف الموعد بالتحديد منعًا لتزاحم أصحاب المركبات أمام محطات البنزين، ومن المقرر أن تتخذ اللجنة هذا القرار بناء على زيادة أسعار النفط العالمي وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصارف، وفي الراجح أن اللجنة ستتخذ قرار زيادة الأسعار بناء على التصريحات الأخيرة.