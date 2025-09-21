نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة خيتافي اليوم الأحد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم نادي برشلونة استعدادته لمواجهة خيتافي مساء اليوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة برشلونة وخيتافي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري جونزاليس، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، ماركوس راشفورد، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

