نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم ضد خيتافي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من مشجعي البرسا حول العالم عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 21-9-2025، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب "يوهان كرويف"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي برشلونة وخيتافي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة وخيتافي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

سيتم نقل وإذاعة مباراة برشلونة ضد خيتافي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

