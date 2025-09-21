نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مصطفى يضم مدرب من أبناء النادى لجهاز الاتحاد السكندرى عقب مباراة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى تامر مصطفى المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري مقابلات مع ثلاث مدربين من العاملين بقطاع الناشئين بالنادي تمهيدًا لضم أحدهم للجهاز الفني.

وجاء ذلك بناء على طلب إدارة النادى من المدير الفنى عند التعاقد معه.

وأجرى تامر مصطفى عدة مقابلات مع كلا من الوكيل سلامه، هانى أحمد، محمد فهمى.

وقرر تامر مصطفى تأجيل اختيار أحدهم للانضمام إلى الجهاز الفنى إلى ما بعد مباراه زد المقرر لها غدًا.

ووصل تامر مصطفى إلى مقر الاتحاد السكندرى أمس وعقد اجتماعا مع محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى ثم قاد التدريب الأول للفريق.

ويلتقى الاتحاد السكندري مع نظيره زد مساء غدًا ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري نايل.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

