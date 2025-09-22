نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 22- 9- 2025 بجميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في جميع البطولات وتعد أهمها مباريات بطولة كأس الملك السعودي، والدوري الإيطالي.

مواعيد أهم مباريات اليوم في كأس الملك السعودي

الشباب ضد أبها، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة ثمانية.

الهلال ضد العدالة، الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على قناة ثمانية.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

الدوري الإيطالي

نابولي ضد بنزا،الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة starzplay.

مباريات اليوم في الدوري المصري

فاركو ضد المصري البورسعيدي، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة On Sports 1HD.

زد ضد الاتحاد السكندري؛ الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة On Sports 1HD.

بتروجيت ضد غزل المحلة، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة On Sports 2HD.

