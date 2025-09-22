نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب وأبها في كأس الملك السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مباراة قوية أمام نظيره أبها، مساء اليوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات كأس الملك السعودي في موسمه الحالي.

موعد مباراة الشباب ضد أبها في كأس الملك السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب مع نظيره أبها، مساء اليوم الإثنين في دور ال 32 من بطولة كأس الملك السعودي، على ملعب الملك سلطان بن عبدالعزيز.

وستنطلق صافرة مباراة الشباب ضد أبها، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد أبها في كأس الملك السعودي

ويمكنكم مشاهدة مباراة الشباب مع نظيره أبها على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات SSC sports السعودية، وستنقل المباراة على قناة SSC 1HD.

