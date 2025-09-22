نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والعدالة في كأس الملك والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره العدالة مساء اليوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات كأس الملك.

ويحتضن ملعب "مدينة الملك الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي الهلال والعدالة، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال ضد العدالة في كأس الملك

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ضد العدالة اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العدالة في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد العدالة مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 1HD.

