نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب حرس الحدود يغيب عن لقاء الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن المدرب عبدالحميد بسيوني سيغيب عن الإدارة الفنية لمباراة الأهلي في دوري نايل.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن عبدالحميد بسيوني حالته تحسنت بشكل كبير والأطباء طمئنوا المدرب وبات بحالة صحية جيدة.

وشدد، المدرب سيغيب عن مباراة الأهلي ولكنه سينتظم في قيادة الفريق فنيًا عقب مباراة الأحمر.

وأكمل، بسيوني من الممكن أن يتواجد في أرض الملعب ولكن سيكون لمشاهدة المباراة فقط لاغير ولكنه لن يقود الفريق فنيًا حتى حال حضوره، خصوصا بعد تحذير الأطباء له.