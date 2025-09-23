نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره حرس الحدود وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة نسبيا بعد فوز على حساب سيراميكا كليوبترا بهدف دون رد.

وعلى الجانب الاخر يأمل حرس الحدود في تعويض هزيمته أمام سموحة بهدف نظيف لكن تبقى المهمة صعبة أمام بطل الدوري.

موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد الكلية الحربية.

وتنقل أحداث اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمسابقة الدوري المصري في الشرق الأوسط.

