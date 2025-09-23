نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| تاريخ مواجهات الأهلي أمام حرس الحدود قبل مباراة اليوم في المقال التالي

يضرب فريق حرس الحدود موعدًا أمام نظيره فريق الأهلي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم «دوري نايل».

تاريخ مواجهات الأهلي أمام حرس الحدود قبل مباراة اليوم

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات الأهلي أمام نظيره حرس الحدود قبل مباراة الليلة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقابل الفريقان من قبل في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خلال 35 مباراة سابقة، آخرها مباراة مايو الماضي.

استطاع فريق الأهلي تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود في 29 مواجهة، وهزم في مباراتين، وحل التعادل في 4 مباريات سابقة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 66 هدفا أمام فريق حرس الحدود، بينما استقبلت شباك الأهلي 27 هدفا.

حافظ لاعبو الأهلي على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام فريق حرس الحدود في 22 مباراة، حيث كانت آخر أهداف الحرس في شباك فريق الأهلي في يوليو 2023.

يعد مهاجم فريق الأهلي السابق عماد متعب هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 8 أهداف، بينما يأتي محمد حليم لاعب الحدود السابق على رأس قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الفريقين.

أكبر فوزًا في تاريخ مواجهات الأهلي أمام حرس الحدود، كان من نصيب كتيبة الأهلي بخماسية نظيفة، وذلك في آخر مباراة جمعت بين الفريقين الموسم الماضي.

