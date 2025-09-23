نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة، وعشاق النادي الأهلي على وجه الخصوص، مواجهة مثيرة بين الأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، حيث يستضيف ملعب الكلية الحربية هذه القمة المنتظرة مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025.

يدخل الأهلي اللقاء تحت قيادة المدير الفني عماد النحاس، وعينه على حصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، بينما يسعى حرس الحدود بقيادة جهازه الفني إلى تحقيق مفاجأة أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.

الاهلي

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود

تنطلق المباراة وسط ترقب إعلامي وجماهيري واسع، حيث تسعى القنوات الناقلة إلى تقديم تغطية استثنائية لهذا اللقاء المهم.

الأهلي يدخل المواجهة بتشكيل هجومي متوقع، إذ يعتمد النحاس على الضغط المبكر بحثًا عن هدف يسهل المهمة ويُربك دفاعات حرس الحدود.

في المقابل، يتوقع أن يعتمد حرس الحدود على التنظيم الدفاعي المحكم مع محاولة استغلال الهجمات المرتدة السريعة لخطف هدف مباغت قد يغير مسار اللقاء.

الجماهير الحمراء، كالعادة، سيكون لها النصيب الأكبر من الحضور في المدرجات، أملًا في دعم اللاعبين لمواصلة سلسلة الانتصارات بعد بداية قوية في الموسم.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات

الساعة 3:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

تتولى شبكة قنوات أون سبورت الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر:

قناة ON Time Sports HD1، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء يشارك فيها كوكبة من نجوم التحليل الكروي.

تاريخ مواجهات الأهلي وحرس الحدود

تحمل المواجهة بين الأهلي وحرس الحدود دائمًا طابعًا خاصًا، حيث سبق أن التقى الفريقان في 39 مواجهة بمختلف المسابقات:

فاز الأهلي في 30 مباراة.

تعادل الفريقان في 5 مواجهات.

فاز حرس الحدود في 4 مباريات فقط.

سجل لاعبو الأهلي 68 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 20 هدفًا.

هذه الأرقام توضح الفارق الكبير في التاريخ والإمكانيات، لكن كرة القدم لا تعترف سوى بالعطاء داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يسعى حرس الحدود لاستغلاله لتكرار المفاجآت القليلة التي حققها من قبل.

إمام عاشور ضمن غيابات الأهلي أمام حرس الحدود

غيابات الأهلي أمام حرس الحدود

يدخل الأهلي المباراة منقوصًا من عدد من العناصر المهمة، وهو ما يضع المدرب عماد النحاس أمام تحديات تكتيكية لتعويض هذه الغيابات:

أحمد مصطفى زيزو

إمام عاشور

أحمد رمضان بيكهام

أشرف داري

محمد شكري

محمد مجدي أفشة

كريم فؤاد

محمد بن رمضان

هذه الغيابات قد تؤثر على العمق الدفاعي وخط الوسط، إلا أن دكة بدلاء الأهلي تزخر بالعديد من المواهب القادرة على سد الفجوة، إضافة إلى عناصر الخبرة التي يعرف جمهور القلعة الحمراء قدرتها على الحسم في اللحظات الصعبة.

أهداف الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

يدرك الأهلي أن الانتصار في هذه المباراة لا يعني فقط 3 نقاط، بل يمثل دفعة معنوية كبيرة قبل الدخول في مرحلة أصعب من الدوري، حيث ستشهد الجولات المقبلة مواجهات قوية أمام فرق تنافس على المربع الذهبي.

يسعى المارد الأحمر إلى توسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

الحفاظ على سجله المميز دون هزائم حتى الآن.

تجهيز البدائل في ظل تواصل الغيابات، تحسبًا للاستحقاقات القادمة سواء محليًا أو قاريًا.

سيناريو متوقع للمباراة

من المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بضغط هجومي من الأطراف عبر لاعبي السرعة، مع الاعتماد على التسديد من خارج المنطقة في ظل الكثافة الدفاعية المرتقبة من حرس الحدود.

أما الفريق العسكري، فسيحاول استغلال أي أخطاء دفاعية أو هفوات في خط الوسط للانطلاق بهجمات مرتدة، قد تمثل خطورة على مرمى الأحمر.

الخلاصة

مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 تحمل طابعًا خاصًا، بين رغبة الأحمر في تأكيد هيمنته المحلية ومواصلة مشواره نحو اللقب، وبين طموح الحرس في تحقيق نتيجة إيجابية قد تعيد له الثقة وتُربك حسابات المنافسة.

الجماهير على موعد مع مواجهة نارية، تُبث عبر شاشة ON Time Sports HD1 في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، لتكون واحدة من أبرز محطات الجولة الثامنة من البطولة المحلية.